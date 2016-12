ATV 2 22:55 bis 23:49 Mysteryserie Teen Wolf Die letzte Chimäre USA 2015 2016-12-16 02:45 Stereo Merken Die Wunden, die in der Nacht des Supermondes entstanden sind, verheilen nur äußerst langsam. Zwischen Stiles und Scott kam es zum Zerwürfnis nun spitzt sich der Konflikt weiter zu. Stiles gibt seinem ehemals besten Freund die Schuld dafür, dass sein Vater schwer verwundet im Krankenhaus liegt. Stiles Dad wird von einer mysteriösen Infektion heimgesucht und muss sich mit aller Kraft gegen den Tod stemmen. Derweil ist der eben aus dem Gefängnis ausgebrochene Parrish nicht nur auf der Flucht vor der Polizei, sondern auch auf der Suche nach Lydia. Tatsächlich gelingt es ihm, Lydia in einem abgelegenen Waldstück zu entdecken doch ihre Verfassung ist äußerst kritisch?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyler Posey (Scott McCall) Dylan O'Brien (Stiles Stilinski) Holland Roden (Lydia Martin) Shelley Hennig (Malia Tate) Arden Cho (Kira Yukimura (credit only)) Dylan Sprayberry (Liam Dunbar) JR Bourne (Chris Argent) Originaltitel: Teen Wolf Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: Jeff Davis Kamera: David Daniel Musik: Dino Meneghin