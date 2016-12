ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Katzenjammer USA 2009 2016-12-16 00:20 Stereo Merken Als Sergeant Gabriel hört, dass ganz in seiner Nähe Schüsse fallen, eilt er dorthin. Ein Mann liegt erschossen am Boden und der mutmaßliche Täter versucht zu fliehen. Als auf Gabriel plötzlich auch noch geschossen wird, schießt er zurück und verwundet dabei den Flüchtigen schwer. Da bei dem Flüchtigen aber keine Waffe gefunden wird, gerät Gabriel ins Visier der Internen Ermittlung. Captain Sharon Raydor scheint sehr daran interessiert, Gabriel wegen unsachgemäßen Schusswaffengebrauchs zu überführen. Brenda will nicht nur Gabriels Unschuld beweisen, sondern auch noch den Mordfall lösen. Dadurch entbrennt zwischen den beiden Frauen ein erbitterter Konkurrenzkampf?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G. W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Anthony Denison (Detective Andy Flynn) Originaltitel: The Closer Regie: Rick Wallace Drehbuch: Duppy Demetrius Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12