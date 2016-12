ATV 2 14:05 bis 15:00 Serien Las Vegas Mein wunderbarer Waschsalon USA 2004 Stereo Merken Sam bekommt eine Standpauke von Ed: die von ihr betreuten Kunden haben dem Montecito in den letzten Monaten auffallend wenig Geld eingebracht. Als kurz danach Stammgast Alex mit drei Millionen Dollar im Gepäck anreist, scheint es wieder bergauf zu gehen. Allerdings hat Sam sich zu früh gefreut, denn Alex spielt nur kurz und tauscht dann einen Großteil seiner Chips wieder um. Als Sam ihn konfrontiert, stellt sich heraus, dass er im Montecito Mafiagelder wäscht. Während Delinda ein Auge auf Rodeo-Star Cody Barnes geworfen hat, verknallt sich Mike Hals über Kopf in eine attraktive Ingenieurin, die ihm jedoch die kalte Schulter zeigt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connel) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) James Lesure (Mike Cannon) Molly Sims (Delinda Deline) Paul Adelstein (Alex Brooks) Originaltitel: Las Vegas Regie: Peter O'Fallon Drehbuch: Vanessa Reisen Kamera: John Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12

