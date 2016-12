BonGusto 17:20 bis 17:50 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Harald Rüssel D 2015 Merken Heute zu Gast im "Meine Familie & ich"-Gastspiel: Sternekoch und Wild-Experte Harald Rüssel! Als passionierter Jäger hat Harald Rüssel viele spannende Geschichten zu erzählen und räumt mit so manchen Wild-Mythen auf! Der Küchenchef Jörg Götte und er kochen zusammen feines Wildschwein-Risotto, Rehnüsschen mit Kräuterkruste, Pilzen und Selleriepüree sowie Glasnudelsalat mit Rehstückchen. Es erwartet Sie ein spannender Exkurs in die Vielfalt der herbstlichen Wild-Küche! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel

