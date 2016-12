NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 16. Dezember 1431: Die Krönung von Heinrich VI. zum König von Frankreich Merken Das Urteil der Geschichtsschreibung ist ebenso einhellig wie vernichtend: Heinrich VI. von England war ein spektakulär unfähiger Regent. In seine Regierungszeit fallen der Rückzug Englands aus Frankreich, Bauernaufstände, zahllose Hofintrigen und nicht zuletzt der Beginn des berühmt-berüchtigten Rosenkrieges zwischen den Adelshäusern York und Lancaster. Dabei war er der erste und einzige englische Monarch, der jemals zum König von Frankreich gekrönt wird. Im zarten Alter von neun Monaten auf den Thron gesetzt, wird Heinrich mit zehn Jahren in Paris zum Herrscher über die Franzosen gekrönt, am 16. Dezember 1431. Weil die politische Lage im Hundertjährigen Krieg nicht nur für einen Kindkönig etwas unübersichtlich ist, übernimmt seit dem Tod seines Vaters Heinrich V. ein königlicher Rat die Amtsgeschäfte. Doch selbst als Heinrich erwachsen wird, erweist er sich weder willens noch fähig, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Das Erstaunlichste an Heinrich VI. ist wohl, dass er sich so lang auf dem Thron halten kann. Denn das mittelalterliche England ist mit seinen Königen normalerweise nicht zimperlich. In Google-Kalender eintragen