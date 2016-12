hr2 20:05 bis 22:30 Sonstiges Barock plus Dolby Live Merken <bk>Respighi: Trittico Botticelliano<ek><bk>Corelli: Concerto grosso g-Moll op. 6 Nr. 8, "Weihnachtskonzert"<ek><bk>Tartini: Trompetenkonzert D-Dur<ek><bk>Strawinsky: Concerto in Es "Dumbarton Oaks"<ek><bk>Hertel: 1. Trompetenkonzert Es-Dur<ek><bk>J.S. Bach: 3. Brandenburgisches Konzert BWV 1048 (Jürgen Ellensohn und Balázs Nemes, Trompete; hr-Sinfonieorchester, Leitung: Alessandro De Marchi) In Google-Kalender eintragen