Jazztime Jazz auf Reisen Jazzgeschichte in Person beim Generationentreff. Die Band des deutschen Klarinettisten Rolf Kühn beim 6. Birdland Radio Jazz Festival in Neuburg an der Donau Moderation: Roland Spiegel Gäste: Rolf Kühn (Klarinette), Ronny Graupe (Gitarre), Johannes Fink (Bass), Christian Lillinger (Schlagzeug)