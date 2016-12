Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Carl Friedrich Abel: Sinfonie F-Dur op. 7 Nr. 4 (Cantilena, Leitung: Adrian Shepherd)<ek><bk>Johann Christian Bach: Bläsersinfonie Nr. 6 B-Dur (Consortium Classicum)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: Concerto grosso D-Dur op. 6 Nr. 5<ek><bk>Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 59 A-Dur, "Feuer-Sinfonie" (The English Concert, Leitung: Trevor Pinnock)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: "Das goldene Spinnrad" op. 109 (Concertgebouw-Orchester Amsterdam, Leitung: Nikolaus Harnoncourt)<ek><bk>Carl Maria von Weber: Andante und Rondo ungherese op. 35 (Karl Kolbinger, Fagott; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Karl Anton Rickenbacher)<ek><bk>Edvard Grieg: Klavierkonzert a-Moll op. 16 (Krystian Zimerman, Klavier; Berliner Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan)<ek><bk>Alexander Borodin: Sinfonie Nr. 1 Es-Dur (Norwegisches Rundfunk-Sinfonie Orchester, Leitung: Ari Rasilainen) In Google-Kalender eintragen