N24 Doku 23:15 bis 00:15 Dokumentation Under the Gun - Waffen in den USA (1/2) USA 2016 In den USA existieren mehr Waffen-Shops als Läden des berühmten Fastfood-Giganten mit dem gelben M. Was rechtfertigt das Bedürfnis so vieler US-Bürger nach ständiger Bewaffnung? Die Rechte auf Sicherheit und freie Entfaltung des Individuums werden zur Debatte gestellt: Schonungslos und doch fair zeigt die Dokumentation die Wahrheit über die Waffengesetze in den USA, beleuchtet beide Seiten eines Disputs, der nicht nur die Bevölkerung in den USA, sondern weltweit spaltet.