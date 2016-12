ORF 1 08:25 bis 08:50 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Ein echter Rembrandt? USA 1966 2016-12-17 05:35 Merken Die Air Force organisiert eine Wohltätigkeitsveranstaltung, und dafür malen die Astronauten Bilder, die versteigert werden sollen. Während Tony ein Porträt im Stile Rembrandts anfertigt, wünscht er, er könnte wie dieser malen. Er liefert sein Porträt ab, nicht ahnend, dass Jeannie es in eine exakte Kopie des Originals verwandelt hat. Als zwei Experten das Gemälde für einen echten Rembrandt halten, wird Tony verdächtigt, das Bild aus dem Louvre gestohlen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Booth Colman (Dean Geller) Jonathan Hole (Van Weesen) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Richard Wess