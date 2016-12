ORF 3 04:00 bis 05:40 Sonstiges Krambambuli A, D 1998 2016-12-17 14:05 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der neue Oberförster, Walch, jung, dynamisch und wild entschlossen, dem Treiben der Wilderer ein Ende zu machen. In einem Wirtshaus, wo Walch und seine Frau Johanna Rast machen, findet er Krambambuli, einen wundervollen Jagdhund, der dem Wilderer Pachler gehört. Pachler ist bereits betrunken, als ihm Walch anbietet, den Hund zu kaufen. So überlässt er den Hund dem Förster in der Meinung der Hund werde ohnehin zu ihm zurückkehren. DarstellerInnen: Tobias Moretti (Wolf Pachler), Gabriel Barylli (Georg Walch), Christine Neubauer (Johanna), Nina Franoszek (Martha), Anne-Marie Bubke (Christina), Lola Müthel (Mutter Pachler), Fanny Zerz (Annerl), Heinz-Josef Braun, Arthur Klemt, Ulrich Gebauer, Christoph Wettstein, Robert Spitz, Gerd Lohmeyer, Elisabeth Augustin, Dr. Stefan Schulz-Dornburg, Winfried Hübner, Fred Stillkrauth. Drehbuch: Felix Mitterer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Wolf Pachler, "Der Gelbe") Gabriel Barylli (Georg Walch, Oberförster) Christine Neubauer (Johanna Walch, Georgs Frau) Nina Franoszek (Martha, Wäscherin) Fanny Zerz (Annerl, Tochter der Wäscherin) Anne-Marie Bubke (Christina, Magd beim Oberjäger) Lola Müthel (Wirtin) Originaltitel: Krambambuli Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Felix Mitterer Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Ann Lauvergnac Altersempfehlung: ab 12

