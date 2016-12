ORF 3 14:10 bis 14:35 Abenteuerserie Der Kurier der Kaiserin Der Kapitän von Zimmer 12 A 1971 Merken Rotteck muss eine junge Prinzessin von Venedig nach Wien bringen. Während einer Rast in einem Gasthaus beobachtet das junge Mädchen einen Kapitän beim Falschspiel und bringt sich dadurch in große Gefahr. Mit: Klausjürgen Wussow, Marianne Schönauer, Matthias Grimm, Vokert Kraeft. D 1970-1971. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klausjürgen Wussow (Leutnant von Rotteck) Matthias Grimm (Padua) Yvonne ten Hoff (Prinzessin Anna) Dieter Eppler (Der Admiral) Herta Konrad (Gouvernante) Robert Fackler (Wirt) Martha Wallner (Madame Rossi) Originaltitel: Der Kurier der Kaiserin Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Hans Dieter Schreeb, Hans Georg Thiemt Kamera: Horst Fehlhaber Musik: Peter Thomas

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 10:00 bis 15:00

Seit 275 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:00

Seit 50 Min. Der Leopard

Historienfilm

ARTE 13:50 bis 16:35

Seit 45 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 40 Min.