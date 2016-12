ORF 1 20:15 bis 21:40 Komödie Wie in alten Zeiten GB, F 2013 2016-12-16 02:10 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Top-besetzte, schwungvoll romantische Gaunerkomödie. Ex-Bond Pierce Brosnan, der am 10.12. von der European Film Academy den diesjährigen Ehrenpreis für den Europäischen Beitrag zum Weltkino verliehen bekommt) und die zauberhafte Emma Thompson müssen als geschiedenes Paar gemeinsame Sache machen. Auf ihrem pointenreichen Coup an der Côte d'Azur beginnt es wieder ordentlich zu funken! Richard verkauft seine Investmentfirma und zieht sich in den Ruhestand zurück. Der neue Eigentümer fährt den Betrieb jedoch an die Wand. Richard und seine Ex-Frau Kate stehen vor dem Ruin. Der Versuch, den französischen Finanzhai Vincent Kruger in Paris zur Vernunft zu bringen, schlägt fehl. Ein zehn Millionen teurer Klunker, den der Betrüger seiner Verlobten Manon zur bevorstehenden Hochzeit schenkt, bringt Kate und Richard auf andere Ideen: Mit ihren Freunden Pen und Jerry fahren sie an die Côte d'Azur, um dem jungen Paar den wertvollen Diamanten abzuluchsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Richard) Emma Thompson (Kate) Timothy Spall (Jerry) Celia Imrie (Pen) Louise Bourgoin (Manon Fontaine) Laurent Lafitte (Vincent Kruger) Marisa Berenson (Clothilde) Originaltitel: The Love Punch Regie: Joel Hopkins Drehbuch: Joel Hopkins Kamera: Jérôme Alméras Musik: Jean-Michel Bernard