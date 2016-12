ORF 2 01:55 bis 02:40 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Flug in die Hölle A, D 1998 Dolby Untertitel Merken Actionserie Ausgerechnet im Auto gesteht Jenny ihrem Mann ihr Verhältnis mit dessen bestem Freund. Er rast vor Wut in den Abgrund. Während Jenny getötet wird, überlebt ihr Mann. Er plant darauf mit besagtem Freund Selbstmord im Sportflugzeug zu begehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Peter Welz Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Matthias Tschiedel Musik: Sylvester Levay, Lothar Scherpe

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 338 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 148 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 78 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 68 Min.