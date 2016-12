Schweiz 2 04:25 bis 05:50 Musikfilm Flashdance USA 1983 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 18-jährige Alex Owens (Jennifer Beals) arbeitet tagsüber als Schweisserin in einem der Stahlwerke von Pittsburgh. Ihre grosse Leidenschaft ist das Tanzen, und ihr Traum ist es, in die Pittsburgh Conservatory of Dance aufgenommen zu werden. Ohne professionelle Ausbildung scheint dieses Ziel unerreichbar. Doch Alex hat einen eisernen Willen und trainiert jede freie Minute. Abends tritt sie in der halbseidenen Bar Mawby's auf, beglotzt von alternden Männern. Auch ihr Liebesleben ist alles andere als einfach: Sie trifft sich mit ihrem Chef Nick Hurly (Michael Nouri). Doch als sie ihn eines Tages mit einer anderen Frau sieht, scheint auch dieser Traum zu platzen. Verletzt und wütend schlägt sie die Fensterscheiben seines Hauses ein und will nichts mehr von ihm wissen. Doch dann erfährt sie, dass er seine frühere Ehefrau getroffen hat. Die beiden raufen sich wieder zusammen. Und Nick hat sie es schliesslich zu verdanken, dass ihr Traum plötzlich zum Greifen nahe ist: Mithilfe seiner Beziehungen hat er ein Vortanzen für Alex arrangiert. Mit einer eigenen Choreografie will die Autodidaktin vor die Jury treten. Wird sie es schaffen, die gestrengen Juroren, die es gewohnt sind, professionell ausgebildete Tänzer zu beurteilen, zu überzeugen? Kritiker verrissen "Flashdance", aber das Publikum liebte die toughe, sexy Alex, die zielstrebig ihren Weg geht. Die damals 20-jährige Jennifer Beals stach beim Casting Demi Moore als Hauptdarstellerin aus. Doch während Moore in den frühen 1990er-Jahren dank Filmen wie "Ghost" und "Indecent Proposal" zu einem grossen Star wurde, wurde es nach dem Riesenerfolg von "Flashdance" ziemlich bald wieder still um Beals. Sie trat in kleinen Independent- und Fernsehfilmen auf. In den letzten Jahren war sie vermehrt in Fernsehserien wie "Proof", "Lie to Me" oder "Chicago Code" zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Beals (Alex Owens) Michael Nouri (Nick Hurley) Lilia Skala (Hanna Long) Sunny Johnson (Jeanie Szabo) Kyle T. Heffner (Richie) Lee Ving (Johnny C.) Ron Karabatsos (Jake Mawby) Originaltitel: Flashdance Regie: Adrian Lyne Drehbuch: Tom Hedley, Joe Eszterhas Kamera: Donald Peterman Musik: Giorgio Moroder Altersempfehlung: ab 12

