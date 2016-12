Schweiz 2 00:55 bis 03:00 Horrorfilm Der weisse Hai USA 1975 Nach dem Roman von Peter Benchley Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Amity ist alles für die kommende Sommersaison bereit. Das Badeörtchen hat sich richtig herausgeputzt. Doch bevor die Touristenfuhren ankommen, droht ein gefrässiger Hai einen dicken, blutroten Strich durch die Rechnung zu machen. Immer wieder schlägt der Killerfisch zu und schnappt sich nichtsahnende Schwimmer. Bürgermeister Vaughan (Murray Hamilton) versucht verzweifelt, das Problem herunterzuspielen, denn es könnte das Geschäft ruinieren. Schon bald haben die örtlichen Fischer einen Hai erlegt. Für den angereisten Meeresbiologen Hooper (Richard Dreyfuss) ist dieser Fisch jedoch nur ein Sündenbock. Der richtige Hai sei immer noch in freier Wildbahn, behauptet Hooper, und die Blutspur weise auf einen riesigen weissen Hai hin, einen Menschenhai. Polizeichef Brody (Roy Scheider) schliesst sich bald Hoopers Meinung an, als die gefrässigen Kiefer des Meeres mitten unter den Strandbesuchern ein weiteres Massaker veranstalten. Zusammen mit dem knorrigen Seebären und Haifischjäger Quint (Robert Shaw) machen sich Brody und Hooper auf die Suche nach dem Monster aus der Tiefe. "Ja, der Haifisch, der hat Zähne..." Nach der Bestsellervorlage "Jaws" von Peter Benchley verfilmte Oscargewinner Steven Spielberg, der am 18. Dezember 2016 seinen 70. Geburtstag feiern kann, die grauenerregende Geschichte eines mörderischen weissen Hais, der einen Badeort heimsucht und dessen Strandabschnitt zum Jagdrevier macht. Ganzen Generationen vermieste Spielberg mit seinem brillanten Schocker die Badefreuden und lockte Mitte der 1970er-Jahre mehr Besucherinnen und Besucher in die Kinos als jeder andere Film zuvor. "Jaws" ist ein Lehrstück in Bezug auf Spannungsaufbau und die Verbindung von Musik und Bild. John Williams' oscarprämiertes Hai-Thema zählt längst zu den Klassikern der Filmmusik. Spielberg spielt mit den Erwartungen des Publikums, lässt sie ins Leere laufen und überrascht sie derart, dass sie reihenweise von den Stühlen sprangen - und springen. Kein anderer Hai-Reisser kann dem Original auch nur entfernt das Wasser reichen, und selbst Katastrophenfilme neusten Datums sehen daneben blass aus. Das kommt nicht zuletzt daher, weil sich Spielberg nicht nur um das Monster, sondern auch um seine Figuren kümmerte. In der Rolle des Antihelden Brody präsentiert sich ein verletzlicher Roy Scheider, der als Polizeichef von Amity über seinen Schatten springen muss. Ein quirliger Richard Dreyfuss gibt den bebrillten Intellektuellen Hooper, der sich ständig mit dem abgebrühten Haijäger Quint anlegt. Dessen Darsteller Robert Shaw hinterliess als unzerstörbarer Bösewicht im James-Bond-Abenteuer "From Russia With Love" einen unvergesslichen Eindruck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Scheider (Martin Brody) Richard Dreyfuss (Matt Hooper) Robert Shaw (Quint) Lorraine Gary (Ellen Brody) Murray Hamilton (Bürgermeister Vaughn) Carl Gottlieb (Ben Meadows) Jeffrey Kramer (Lenny Hendricks) Originaltitel: Jaws Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Carl Gottlieb, Peter Benchley Kamera: Bill Butler Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 16

