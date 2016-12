Schweiz 2 23:20 bis 00:55 Actionfilm R.I.P.D. USA 2013 Nach einer Vorlage von David Dobkin, Phil Hay, Matt Manfredi 2016-12-16 03:00 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Polizisten Nick (Ryan Reynolds) und Hayes (Kevin Bacon) verdienen durch die Unterschlagung von wertvollen Beweismaterialien ein paar zusätzliche Dollar. Doch Nick will aus dem Geschäft aussteigen. Hayes hat Angst, dass Nick ihn auffliegen lässt. Beim nächsten Einsatz gegen das Drogenkartell nutzt Hayes seine Chance und tötet Nick unbemerkt während einer Schiesserei. Nach seinem Ableben landet Nick im Rekrutierbüro der "R.I.P.D.", einer Spezialeinheit der himmlischen Behörden. In dieser Einheit jagen tote Polizisten mit übernatürlichen Kräften die Seelen, die dem jüngsten Gericht entflohen sind. Auch Nick teilt von nun an dieses Schicksal - mit seinem Partner Roy (Jeff Bridges), der bereits im Wilden Westen gefallen ist und deshalb ein alter Hase der Einheit ist. Die Untoten leisten viel stärkeren Widerstand, als sich Nick von den lebenden Gangstern gewohnt ist. Sie sind nicht mehr an die physikalischen Gesetze der Menschen gebunden. Zum Glück sind das auch die Agenten des "R.I.P.D." nicht mehr. So stürzen sie sich während Verfolgungsjagden aus dem Fenster eines Hochhauses oder lassen sich von Autobussen überfahren. Bereits bei seiner ersten Festnahme eines Untoten stolpert Nick in eine Katastrophe. Er findet die zerbrochenen Stücke eines goldenen Amulettes, das der Untote verstecken wollte. Als er Nachforschungen anstellt, findet er heraus, dass sein ehemaliger Partner Hayes mit den Untoten in eine Verschwörung verwickelt ist. Mit dem Stab von Jericho wollen sie die Welt der Toten öffnen und die Herrschaft über die Erde an sich reissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Bridges (Roy) Ryan Reynolds (Nick) Kevin Bacon (Hayes) Mary-Louise Parker (Proctor) Stephanie Szostak (Julia) James Hong (Nicks Avatar) Marisa Miller (Roys Avatar) Originaltitel: R.I.P.D. Regie: Robert Schwentke Drehbuch: Phil Hay, Matt Manfredi Kamera: Alwin H. Kuchler Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12