Schweiz 1 00:35 bis 02:45 Filme Das grosse Fressen F, I 1973 Stereo 20 40 60 80 100 Merken "Das grosse Fressen" erzählt von vier des Lebens überdrüssigen Freunden, die alles haben können und deshalb ihrem Dasein ein Ende setzen wollen. Der Tod ist der letzte und einzige Höhepunkt in einer sorgenfreien und flachen Welt. Und weil diese bekanntlich nobel zugrunde geht, decken sich der liebestolle Pilot Marcello (Marcello Mastroiani), der androgyne Tänzer Michel (Michel Piccoli), der Rechtsanwalt Philippe (Philippe Noiret) sowie der Gourmet Ugo (Ugo Tognazzi) mit Delikatessen und Luxusgütern aller Art ein, um sich kollektiv zu Tode zu fressen. Die dekadenten Schwarz-Weiss-Fotos, die am ersten Abend als Augenschmaus an die Wand projiziert werden, wecken fleischliche Gelüste, weshalb sich die vier lebensmüden Herren Prostituierte kommen lassen. Dazu gesellt sich die dralle Lehrerin Andréa (Andréa Ferréol), die in ihrer physischen Präsenz dem Überfluss eine Gestalt verleiht und der hedonistischen Orgie bis zum Ende beiwohnen wird. Als "eine sinnliche Apocalypse des Konsumwahns" bezeichnete das "Heyne Filmlexikon" Marco Ferreris Skandalfilm von 1973. In "Das grosse Fressen" überzeugen insbesondere vier grossartigen Darsteller sowie die exquisite Arbeit von Kameramann Mario Vulpiani, der dieses mörderische Bacchanale sinnlich-barock ins Bild setzt. Trotz zahlreicher Szenen mit sexuellen Exzessen, Fäkalhumor und Flatulenzen ist der Film weder pornografisch noch vulgär. Eine grosse Menschlichkeit verbirgt sich hinter seinen Bildern, die nicht Ausdruck von Hedonismus sind, sondern die Übersättigung eines blinden Konsumismus mit Humor anprangern. Zu seiner Zeit löste der Film eine Welle der Empörung aus, doch inzwischen zählt "Das grosse Fressen" zu den Klassikern der Filmgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcello Mastroianni (Marcello) Michel Piccoli (Michel) Philippe Noiret (Philippe) Ugo Tognazzi (Ugo) Andréa Ferréol (Andréa) Solange Blondeau (Danielle) Florence Giorgetti (Anne) Originaltitel: La grande bouffe Regie: Marco Ferreri Drehbuch: Marco Ferreri, Rafael Azcona, Francis Blanche Kamera: Mario Vulpiani Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 18

