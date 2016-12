Schweiz 1 14:20 bis 14:55 Show Potzmusig Volksmusik mit Nicolas Senn Jahresrückblick 2016 CH 2016 Stereo HDTV Merken Auch in diesem Jahr konnte Nicolas Senn viele interessante und talentierte Musiker in seinen Sendungen begrüssen - im Studio in Gossau ZH, in der Samstagabendgala "Viva Volksmusik", im Sommer an seinem Stammtisch oder am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac. Bei einer solchen Vielfalt zeigt SRF einige Höhepunkte aus dem Volksmusikjahr 2016. Moderator Nicolas Senn schaut zurück auf seine Gäste und deren Darbietungen und Geschichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Senn Originaltitel: Potzmusig

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 10:00 bis 15:00

Seit 274 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:00

Seit 49 Min. Der Leopard

Historienfilm

ARTE 13:50 bis 16:35

Seit 44 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 39 Min.