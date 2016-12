Servus TV 02:20 bis 03:00 Krimiserie Copper Der Ort, der mein Zuhause war USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Das große Staffelfinale: Nach dem Mord an Präsident Lincoln steht die gesamte Nation unter Schock. In einem feierlichen Moment nehmen Morehouse, Corcoran und Freeman privat Abschied vom Präsidenten und erhalten den Auftrag, den Mörder Lincolns und seinen Mitverschwörer festzunehmen. Auf ihrer Reise in den Süden werden sie jedoch von ihrer eigenen Kriegsvergangenheit eingeholt, was die gesamte Mission in Gefahr bringt. Free-TV-Premiere der zweiten Staffel der packenden Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Weston-Jones (Detective Kevin Corcoran) Kyle Schmid (Robert Morehouse) Anastasia Griffith (Elizabeth Haverford) Ato Essandoh (Dr. Matthew Freeman) Franka Potente (Eva Heissen) Tessa Thompson (Sara Freeman) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) Originaltitel: Copper Regie: Larysa Kondracki Drehbuch: Will Rokos Kamera: Pierre Gill Musik: Brian Keane Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 338 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 148 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 78 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 68 Min.