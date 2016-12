Servus TV 01:55 bis 02:40 Show Schnöde Bescherung Weihnachtskabarett mit Geschichten zum Fest A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Was ist nur aus Weihnachten geworden? Der ganz normale (Konsum-)Wahnsinn? Stillste Zeit im Jahr oder Rummelplatz für grellen Kitsch und laute Neurosen? Diesen Fragen widmet sich der Salzburger Schauspieler und Kabarettist Edi Jäger gemeinsam mit den selbsternannten "The Godfathers of Advent": Alexander Meik (Kontrabass), Philipp Kopmajer (Schlagzeug) und dem Stubnblues-Gitarristen Stefan Schubert (Gitarre, Gesang). Das Allstar-Quartett liest Prosa und Lyrik rund um den Weihnachtswahnsinn im Wechselspiel mit musikalischen Einlagen. Mit der unkonventionellen Mischung aus beißend-humorvoller Weihnachtssatire, mehr oder weniger besinnlichen Texten und originellen Weihnachtslied-Interpretationen stemmen sich die vier Künstler der Berieselung am Weihnachtsmarkt entgegen und verkünden frohe und andere Botschaften ein Schrille-Nacht-Kabarett vom Feinsten. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Edi Jäger, Alexander Meik, Philipp Kopmajer, Stefan Schubert Originaltitel: Schnöde Bescherung

