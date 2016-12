Servus TV 23:00 bis 00:00 Krimiserie Good Cop GB 2012 2016-12-16 03:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Polizist Sav (Warren Brown) wird auf einen neuen Mordfall angesetzt. Das Opfer: Callum Rose. Jener Kleinkriminelle, der Sav erpresst hat und den er selbst aus dem Weg geräumt hat. Zeitgleich wird Jonjo Heinz, Mitglied der Bande die Savs Partner ermordet hat, aus Mangel an Beweisen freigelassen. Eine Tatsache, die der junge Polizist so nicht hinnehmen kann? Die von Kritikern hochgelobte, düstere Copserie "Good Cop" besticht mit starken Darstellern und ihrer epischen Erzählung um Rache, Verrat und Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Angelis (Robert Rocksavage) Warren Brown (John Paul Rocksavage) Don Gayle (Team Driver Police officer) Leah Hackett (Laura) Kevin Harvey (Sarge) Kerrie Hayes (Amanda Morgan) Aisling Loftus (Cassandra) Originaltitel: Good Cop Regie: Susan Tully Drehbuch: Stephen Butchard Kamera: Tony Slater-Ling Musik: Paul Englishby