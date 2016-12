Vincent LaMarca (Robert De Niro) ist zwar ein angesehener und erfolgreicher Polizist in New York, seinen eigenen Sohn Joey (James Franco) hat er aber bereits seit Jahren nicht mehr gesehen. Als dieser eines Tages unter Mordverdacht gerät, muss ausgerechnet Vincent die Ermittlungen führen. Eine Aufgabe, bei der er sich bald mit schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert sieht? Packender Thriller von Michael Caton-Jones! In Google-Kalender eintragen