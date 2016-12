Servus TV 17:00 bis 18:00 Dokumentation Moderne Wunder Benjamin Franklin - Der Erfinder USA 2006 2016-12-19 05:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Mann, der sich in die Geschichte einschrieb, wie kaum ein anderer: Benjamin Franklin war nicht nur Schriftsteller, Wissenschaftler und Politiker, sondern auch Erfinder und Bef¿rworter des Fortschritts. Franklin erfand den Pennsylvania-Ofen f¿r Leute, die in bescheidenen Verh¿ltnissen lebten, und auch der Blitzableiter wird ihm zugeschrieben. Er war daf¿r bekannt, wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden, und seine Leistungen sind bis heute beeindruckend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cambou (Executive Producer) Motoshi Wakabayashi (Schnitt) Originaltitel: Modern Marvels Kamera: Dan Lantz Musik: Guy Thomas

