Servus TV 13:50 bis 14:53 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1978 2016-12-17 13:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Tristans Befürchtungen haben sich bestätigt: Er hat das Examen wieder nicht bestanden. Aus Angst vor der Reaktion seines Bruders, will er sich fortan von seiner besten Seite zeigen. Er schränkt die Pub-Besuche ein und übernimmt die unangenehmsten Arbeiten in der Praxis. Dabei macht er seine Arbeit so gut, dass Herriot vorübergehend die Praxis verlassen kann, um den verletzten Tierarzt Grier zu vertreten. Doch der macht ihm das Leben nicht gerade leicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carol Drinkwater (Helen Alderson) Mary Hignett (Mrs. Hall) Peter Davison (Tristan Farnon) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Christopher Timothy (James Herriot) Andrew Crawford (Angus Grier) Sheila Reid (Mrs. Donovan) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Christopher Baker Musik: Johnny Pearson

