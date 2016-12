Servus TV 11:10 bis 12:08 Dokumentation Die besten Köche der Welt Zu Gast im Ikarus: Søren Selin A 2016 2016-12-18 11:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Zwei-Sternekoch Søren Selin betritt im Dezember der dritte dänische Spitzenkoch das kulinarische Parkett im Salzburger Hangar-7. Selin hat das geschafft, wovon viele junge Küchenchefs träumen nämlich in die Top 3 der neuen nordischen Küche aufzusteigen und das noch dazu in der Geburts- und Pilgerstätte der New Nordic Cuisine schlecht hin Kopenhagen. Die Lage von Selins Restaurants AOC ist nicht minder exklusiv, befindet es sich doch im Gewölbe eines 300 Jahre alten Palastes unweit des königlichen Schlosses Amalienborg. Die Philosophie des Restaurants ist tief verwurzelt in der Natur Skandinaviens mit deren ursprünglichen Produkten sowie der Kombination alter überlieferter Verarbeitungstechniken mit innovativen Formen der Produktveredelung. So etwa in der Vorspeise mit Jakobsmuschel und fermentiertem dänischem Spargel. Eine Herausforderung für Hangar-7-Executive Chef Martin Klein, der das Frühlingsgemüse in ausreichender Zahl im Dezember in Salzburg bereitstellen will. Hier muss sich das Ikarus Team auf neu geknüpfte Kontakte mit dänischen Gemüsespezialisten verlassen. Zudem spielt Gemüse auch eine Hauptrolle in Søren Selins Dessert Klassiker: Topinambur mit gerösteten Kartoffeln und brauner Butter. Gemüsige, süße, feine Würze, Karamellnoten und leichte Erdigkeit verschmelzen dabei zu einem Abenteuer für alle Sinne. Ein süßes Erlebnis anderer Art erwartet den dänischen Spitzenkoch Søren Selin am Salzburger Christkindlmarkt, wo er zum gemeinsamen Kochen auf das Team der traditionellen Kaiserschmarrnhütte am Residenzplatz trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die besten Köche der Welt