Servus TV 05:05 bis 06:00 Dokumentation Auf legendären Routen Rund um das Schwarze Meer - Auf den Spuren von Jules Verne F 2012 Stereo 16:9 HDTV Die Reise beginnt in Istanbul, dem früheren Konstantinopel. Hier trifft Europa auf Asien. Die Stadt zählt 18 Millionen Einwohner. Von Istanbul brach auch Jules Vernes Romanfigur Keraban der Starrkopf zu seiner abenteuerlichen Reise auf. Keraban lehnt die modernen Transportmittel des 19. Jahrhunderts ab und beschließt mit der Kutsche das Schwarze Meer zu umrunden. Die Dokumentation folgt seinen Spuren in die Türkei, nach Bulgarien und auf die Insel Krim. Originaltitel: Mythical Roads Regie: Nicolas Millet Drehbuch: Sylvain Tesson