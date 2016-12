Classica 23:25 bis 00:55 Musik Mahler, Sinfonie Nr. 6 a-Moll D 2006 Stereo 16:9 Merken Lucerne Festival Orchestra, Leitung: Claudio Abbado. Das Festival in Luzern ist heute eines der größten und bedeutendsten Musikfestivals der Welt. Als Grundstein der Entwicklung von den Internationalen Musikfestwochen zum "Lucerne Festival" gilt das Festkonzert vom 25. August 1938 unter der Leitung von Arturo Toscanini. 2003 übernahm Claudio Abbado, seit 1966 regelmäßiger Gast beim Musikfestival in Luzern, die Leitung des neu gegründeten Lucerne Festival Orchestra und behielt diese Position bis zu seinem Tod im Januar 2014. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mahler, Sinfonie Nr. 6 a-Moll Musik: Gustav Mahler