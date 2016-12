Classica 22:05 bis 23:25 Musik Flötenkonzert zu Sanssouci D 2011 Stereo 16:9 Merken Emmanuel Pahud, einer der besten Flötisten der Welt, gibt ein Konzert zum 300. Geburtstag Friedrichs des Großen. Aufgenommen in Friedrichs Sommerschloß Sanssouci in Potsdam. Zusammen mit Trevor Pinnock (Cembalo) und der Kammerakademie Potsdam spielt der Schweizer Musiker ein Flötenkonzert des Preußenkönigs sowie Werke von Johann Joachim Quantz (Friedrichs Lehrer), Franz Benda (Friedrichs Konzertmeister) und Carl Philipp Emanuel Bach (Friedrichs Cembalist). Auf Sanssouci ging Friedrich der Große seinen Interessen, der Musik und der Philosophie, intensiv nach, komponierte und spielte Querflöte. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Emmanuel Pahud (Flöte), Trevor Pinnock (Cembalo) Originaltitel: Flötenkonzert in Sanssouci