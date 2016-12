KI.KA 08:20 bis 08:45 Trickserie Lulu Zapadu Das Wettrennen / Die verschwundene Lehrerin B, F 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Wettrennen: Lulu und Halb-so-wild verabreden ein Wettrennen. Das Ziel markiert Fru-Fru durch eine Feder, die sie in einen Baumstumpf am Fluss steckt. Während die Eule aus der Luft die beiden Läufer auf der Strecke verfolgt, machen sich die anderen Freunde zu Fuß zum Zielort auf. Als Immer-nie auf einem Baumstamm den Fluss überquert, löst sich der Stamm und treibt mit dem kleinen Igel im Affenzahn flussabwärts. Kurz vor dem Ziel liegen Lulu und Halb-so-wild gleichauf. Doch da ist plötzlich Immer-nie im Anflug. Sein Baumstamm ist gegen ein Hindernis geknallt, der kleine Igel wird durch die Luft katapultiert und landet am Baumstamm. Gewonnen! Die verschwundene Lehrerin: Als Lulu und ihre Freunde morgens zur Schule kommen, ist die Lehrerin nirgends zu sehen. Lulu macht sich Sorgen, zumal draußen ein ganz gruseliges Heulen zu hören ist. Es scheint aus dem Wald zu kommen. Ist die Lehrerin etwa von einem Waldungeheuer gefangen worden? Lulu läuft zum Wald, begleitet von Fru-Fru. Hier kommen sie dem Ungeheuer auf die Spur. Es ist niemand anders als Tralala, der in einem hohlen Baumstamm singt. Und dann löst sich auch das Rätsel um die verschwundene Lehrerin auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lulu Vroumette Regie: Charlie Sansonetti, Thierry Pinardaud Drehbuch: Nasser Zéboudj Musik: Félix le Bars