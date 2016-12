Pro7 MAXX 02:35 bis 02:55 Trickserie Brickleberry Die Marslandung USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die erste Marslandung steht bevor. Die NASA will ihr Kontrollzentrum in Brickleberry stationieren - mitten im Indianerreservat. Die Indianer müssen also weg. Steve kauft ihnen deshalb das Land ab und darf beim Abschieds-Powwow einen Schluck von einer halluzinogenen Droge probieren. Das hat verheerende Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Brickleberry Regie: Seung Cha Drehbuch: Josh Weinstein Altersempfehlung: ab 12

