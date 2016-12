Pro7 MAXX 20:15 bis 20:45 Comedyserie Two and a Half Men Baseball. Busen. Busen. Baseball. USA 2014 2016-12-18 16:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Larry ahnt immer noch nicht, dass Lyndsey und Alan hinter seinem Rücken eine Affäre haben. Als Larry Alan zu einem Doppel-Date mit seiner attraktiven Kollegin Gwen und Lindsey einlädt, willigt er ein. Das Date nimmt jedoch eine verhängnisvolle Wendung. Walden hat sich Hals über Kopf in Nicole verknallt, die eine Software zur Gedankenerkennung entwickelt und aus diesem Grund kaum Zeit für ihn hat. Schließlich nimmt sie seine Hilfe an. Leider hat ihr Kompagnon Barry etwas dagegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) D.B. Sweeney (Larry) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Brooke Lyons (Gwen) Odette Annable (Nicole) Clark Duke (Barry) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Matt Ross, Matt Searle, Jim Patterson Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12