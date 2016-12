Pro7 MAXX 14:30 bis 14:50 Trickserie Family Guy Downton Stewie USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Aus Frust über den kaputten Fernseher baut Stewie eine Zeitmaschine und reist damit zu dem Zeitpunkt vor seiner Geburt. Er bringt Lois und Peter auseinander und wird nie geboren. Seine Seele hängt sich daraufhin an einen anderen Körper, der in einer britischen Familie aufwächst. Der zu Beginn aufkommende Enthusiasmus verfliegt jedoch schnell, und Stewie versucht verzweifelt, alles wieder in Ordnung zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Joe Vaux Drehbuch: Artie Johann, Shawn Ries Musik: Walter Murphy Altersempfehlung: ab 12