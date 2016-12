ONE 01:50 bis 02:45 Krimiserie Happy Valley Gespenster und Phantome GB 2014 2016-12-20 00:40 Live TV Merken Das Haus in der Milton Avenue wird nach Catherines Anruf von der Polizei gestürmt. Catherine wird ins Krankenhaus gebracht und kämpft dort um ihr Leben. Tommy und Lewis gelingt die Flucht, und sie verstecken sich bei ihrem Freund Brett. Kevins Autokennzeichen ist an den Geldübergabeorten gesichtet worden und er wird wegen Entführung und Erpressung verhaftet. Ashley wird zur Befragung aufs Revier bestellt. Ann wird nach einer Untersuchung aus dem Krankenhaus entlassen. Sie verschweigt ihrem Vater, dass sie während der Geiselhaft vergewaltigt wurde. Catherine überlebt den Anschlag und erholt sich langsam wieder. Als sie erfährt, dass Tommy die Flucht gelungen ist, will sie das nicht akzeptieren. Man vermutet, dass Tommy sich inzwischen nach Spanien abgesetzt hat. Aber Catherine glaubt, dass er noch in der Nähe ist. Die Polizei beginnt, die Nachbarschaft zu durchkämmen, aber als sie auch bei Brett klingeln, können Tommy und Lewis sich rechtzeitig verstecken. Ann bittet Catherine, ihrer Mutter Helen nichts von den Vergewaltigungen zu erzählen; außerdem soll Catherine das Ganze schonend ihrem Vater beibringen. Ashley verrät schließlich seine Mittäter und wird straffrei entlassen; er und seine Familie werden in ein Zeugenschutzprogramm überstellt. Inzwischen sind Tommy und Lewis bei Brett in einen Streit geraten und Tommy hat Lewis im Streit ermordet. Als Brett in die Szene hineinplatzt, bringt Tommy auch ihn um. Mit einer tiefen Fleischwunde macht Tommy sich daraufhin auf, um seinen Sohn Ryan zu finden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Charlie Murphy (Ann Gallagher) Dominic Kay (Patrol Officer 1) Ryan Cerenko (Patrol Officer 2) Rick Warden (Mike Taylor) Shane Zaza (Shafiq Shah) Amer Nazir (Twiggy) Originaltitel: Happy Valley Regie: Timm Fywell Drehbuch: Sally Wainwright Kamera: Ivan Strasburg Musik: Ben Foster

