ONE 20:15 bis 21:45 Drama Westen D 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Film spielt in Berlin, Ende der 70er Jahre. Es geht um die junge Ostdeutsche Nelly Senff (Jördis Triebel), die zusammen mit ihrem Sohn in den Westen fliehen möchte - und dort im Notaufnahmelager von alten Erinnerungen eingeholt wird. Der Film ist eine Adaption des Romans "Lagerfeuer" von Julia Franck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jördis Triebel (Nelly Senff) Alexander Scheer (Hans Pischke) Tristan Göbel (Alexej Senff) Jacky Ido (John Bird) Anja Antonowicz (Krystina) Ryszard Ronczewski (Krystina's Father) Stefan Lampadius (Jürgen Lüttich) Originaltitel: West Regie: Christian Schwochow Drehbuch: Heide Schwochow Kamera: Frank Lamm Musik: Lorenz Dangel Altersempfehlung: ab 12