ONE 17:00 bis 17:45 Dokumentation Pop-Legenden: Amy Winehouse D 2013 2016-12-16 03:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ihr Tod kam nicht unerwartet, ihre Familie, ihre Freunde und ihre Fans waren dennoch geschockt. In den letzten fünf Jahren ihres Lebens hatten sie miterlebt, wie sich Amy Winehouse immer tiefer in einen zerstörerischen Kreislauf von Drogen und Alkohol verlor, und hatten ihr nicht helfen können. Sie wurde nur 27 Jahre alt. Die Dokumentation blickt hinter die Legende, auf den Menschen Amy Winehouse. Mit Hilfe exklusiver Interviews ergründet sie die Brüche in Amys Leben und versucht, ihre komplexe Persönlichkeit verständlich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pop-Legenden Regie: Andreas Kanonenberg

