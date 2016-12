ONE 11:30 bis 12:00 Magazin Frau tv Wenn Sabine Heinrich Carolin Kebekus trifft ... - ... dann gibt es einen feministischen Jahresrückblick / Tradition oder Skandal? - Frühehen und die Gesetzgebung in Deutschland / Weihnachtliche Buchtipps mit Christine Westermann D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken frauTV stellt die Lebenswirklichkeit von Frauen dar und möchte den Zuschauerinnen Mut machen, ihren ganz eigenen Lebensplan zu entwickeln. Durch gut recherchierte Informationen aus Medizin, Wirtschaft, Politik, aber auch aus den Bereichen Mode und Unterhaltung. Mit einem Augenzwinkern - nicht mit dem Holzhammer!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sabine Heinrich Originaltitel: frauTV