tagesschau24 02:20 bis 02:50 Magazin Sachsen-Anhalt Heute Debatte im Landtag: Mehr Radwege für Sachsen-Anhalt? / Querfurter Weihnachtszauber: Viel Stimmung in den Höfen und auf der Burg / Ehrung; Der SV Halle feiert seine besten Sportler D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Debatte im Landtag: Mehr Radwege für Sachsen-Anhalt? / Querfurter Weihnachtszauber: Viel Stimmung in den Höfen und auf der Burg / Ehrung; Der SV Halle feiert seine besten Sportler In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sascha Fröhlich Originaltitel: Sachsen-Anhalt Heute

