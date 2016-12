tagesschau24 23:15 bis 23:45 Reportage Island - ein Wintermärchen Island - ein Wintermärchen D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Kräftige Männer, die bei der Fußball-WM den Gegnern mit Schlachtrufen das Fürchten lehrten, Pferde, die noch einen zusätzlichen Gang einlegen, ein unaussprechlicher Vulkan, der den Flugverkehr der Welt lahmlegt und eine Regierung, die schon mal ein Tunnelprojekt absagt, weil dort Elfen leben - das ist kein Märchen, sondern Island. Die Reporterin besucht Island im angehenden Winter und geht auf Entdeckungsreise, warum die Insel so viele verzaubert. Sie besucht Einheimische und eingewanderte Deutsche, die dem Charme des Landes erlegen sind und sich trotz harter Natur und einsamen langen eisigen Nächten auf der Insel zu Hause fühlen. Darunter eine junge deutsche Ingenieurin, die einen großen einsamen Hof mit Schafen bewirtschaftet, und eine Pferdeliebhaberin, die zuerst der Islandpferde wegen und dann wegen eines Mannes ihr Glück in Island fand. Besucht werden kultische und magische Orte und gesucht wird nach Elfen, an die jeder zweite Einwohner des Landes glaubt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Europa-Reportage