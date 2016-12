RTL II 17:00 bis 18:00 Dokusoap Sterne von Berlin - Die jungen Polizisten Showdown D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schulze, der Mörder von Pias Verlobten, ist auf der Flucht. Doch Martina und Linda gelingt es, Schulzes Lebensgefährtin davon zu überzeugen, ihnen seinen mutmaßlichen Rückzugsort zu verraten. Auch Pia will sich an dem Einsatz beteiligen, doch Kai macht klar, dass sie emotional zu tief in den Fall verstrickt ist und schickt sie fort. Als Pia Schulze im Wald plötzlich gegenübersteht, richtet sie ihre Waffe auf ihn. Wird sie Rache nehmen und Schulze töten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Franziska Balzer (Pia), Jana Verweyen (Linda), Ali Ayari (Eiji), Philipp Stehler (Philipp), Pascale Kuth (Nils), Volker Littwin (Polizeioberkommissar Kai Rusche), Nadine Fichtner (Kriminalhauptkommissarin Martina Maas) Originaltitel: Sterne von Berlin - Die jungen Polizisten

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 85 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 40 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 35 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 35 Min.