RTL 17:30 bis 18:00 Daily Soap Unter uns Folge: 5504 D 2016 2016-12-19 09:00 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Eva erkennt erschrocken, dass Ute wirkliche Schmerzen erleidet. Sie benachrichtigt einen Notarzt und begleitet Ute ins Krankenhaus, wo Eva vergeblich versucht, Till zu erreichen. Während Till völlig ahnungslos ist, macht sich Eva schwere Vorwürfe, mit ihrer Intrige Utes Zustand verursacht zu haben. Caro steht Eva bei, als sie erfahren, dass Ute einen Blinddarmdurchbruch hatte und notoperiert werden muss. Als Till endlich angehetzt kommt, bangt er an Evas Seite mit ihr um das Leben von Ute und seines ungeborenen Kindes... Roswitha berichtet Robert und Irene tieftraurig von Ottmars Tod. Doch als sie die Todesanzeige von Ottmars Kindern in der Zeitung liest, ist ihre Empörung groß: Sie findet als trauernde Ehefrau gar keine Erwähnung und noch schlimmer ist, dass die Kinder ohne sie im kleinsten Kreis Abschied nehmen wollen. Roswitha stürzt sich verletzt in die Vorbereitungen für eine große Trauerfeier und kann dabei ihre eigene Traurigkeit für einen Moment verdrängen. Bis ein Papparrazzi sie samt Fotos als vermeintliche Erbschleicherin entlarvt... Sina und Elli haben sich im Laufe ihrer Medizin-Seminar-Weihnachtsfeier eine Überraschung für ihre Männer ausgedacht: Die Namen der Freunde sind mit Permanent-Make-Up auf ihre Hintern tätowiert. Leider müssen Sina und Elli feststellen, dass die Namen vertauscht wurden. Nach einem kurzen Streit, in dem sie sich gegenseitig die Verantwortung für diese Schnaps-Idee zuschieben, erkennen die Freundinnen, dass sie ihren Männern beichten müssen, dass die Idee für den Arsch war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns

