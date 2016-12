RTL NITRO 04:50 bis 05:40 Actionserie CHiPs Der Rallye-Schatz USA 1980 HDTV Live TV Merken Die beiden Polizisten zieht es diesmal in die Wüste. Dort wollen sie an einem Off-Road-Rennen teilnehmen. Mit im Rennen sind auch Eddie Larson und Don Mesker, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Die beiden Gauner sind hinter dem Gold eines Verbrechersyndikats her. Das hatten sie vor drei Monaten verloren, als ein von Mesker gesteuertes Flugzeug in der Nähe der Rennstrecke abstürzte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer John Baker) Erik Estrada (Of. Francis Poncherello) Robert Pine (Sergeant Cattrall) Ramon Bieri (Larson) Michael Baseleon (Mesker) Edd Byrnes (Andy) Timothy Gibbs (Jack) Originaltitel: CHiPs Regie: William Paul Nuckles Drehbuch: George Geiger, Rick Rosner

