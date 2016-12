RTL NITRO 16:55 bis 17:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Krieg auf den Straßen USA 1995 2016-12-19 12:50 Live TV Merken Als Clowns verkleidet, überfällt eine professionell arbeitende Bande mit militärischer Präzision Supermärkte, Banken und Wechselstuben. Bei jedem Überfall erbeutet die Bande mehr Geld als beim Raubzug zuvor. Und die Gangster gehen von Mal zu Mal rücksichtsloser gegen alle vor, die sich ihnen in den Weg stellen. Eines der Opfer ist der Ranger Logan Reno, ein alter Freund und früherer Partner von Walker. Nicht zuletzt deshalb arbeitet Walker fieberhaft an der Aufklärung dieser Verbrechen. Alles deutet darauf hin, dass die Bande mit Insiderinformationen versorgt wird. Die Verbrecher wissen immer ganz genau, wann und wo sich die Überfälle lohnen. Doch es gibt keine Anhaltspunkte, von wem diese Informationen kommen könnten. Außerdem fühlt sich Walker auch für die verwaisten Kinder von Logan verantwortlich, die sehr unter dem Tod ihres Vaters leiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Noble Willingham (C.D. Parker) Ian Bohen (Keith Reno) Wilford Brimley (Burt Mueller) Tom Christopher (Paramedic #1) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Gordon T. Dawson, Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan Kamera: Karl Kases Musik: Jerrold Immel

