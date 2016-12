RTL NITRO 11:15 bis 12:05 Krimiserie Matlock Widerruf mit Todesfolge USA 1991 Live TV Merken Amy und Howard Boggs wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Sie scheinen am Ziel, als die junge Jill den beiden verspricht, ihr Kind nach der Entbindung zur Adoption freizugeben. Doch kurz nach der Geburt entscheidet sich Jill um und möchte ihr Baby stattdessen selber großziehen. Das enttäuschte Paar will die junge Mutter zur Rede stellen besucht es in ihrer Wohnung. Doch Jill liegt tot vor ihrem Kamin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Paul DeSouza (Chris Miller) Ann Dusenberry (Amy Bogg) Christine Elise (Jill Lambert) David Froman (Lt. Brooks) John Furey (Grayson) Originaltitel: Matlock Regie: Harvey Laidman Drehbuch: Michael Marks, Dean Hargrove Kamera: Frank Thackery Musik: Artie Kane