VOX 04:45 bis 05:45 Magazin Auto Mobil Reportage: 3 Männer, 3 Länder D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Drei Männer auf Autoschnäppchenjagd: Andreas, Alexander und Lance reisen in unterschiedliche Länder. Ihr Auftrag? Einen Youngtimer kaufen und in Deutschland gewinnbringend verkaufen. Wohin treibt es die drei und welche automobilen Schätzchen können sie dort entdecken. Einfach ist diese Reise nicht - aber davon war ja auch nicht die Rede. Alle Erlöse gehen an einen guten Zweck, die Motivation ist also entsprechend hoch. Für wen lohnt sich die Reise schließlich und wessen Schnäppchenjagd endet im finanziellen Desaster? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Jancke, Alexander Bloch Originaltitel: auto mobil

