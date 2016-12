VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Möchtegern USA 2010 2016-12-17 00:55 Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken Als ein Vergewaltiger, der schon drei junge Mädchen im Central Park überfallen hat nun auch noch obszöne Videobotschaften in einem Elektronikmarkt verbreitet, stellt Captain Donald Cragen eine Taskforce zusammen und ruft eine Großfahndung ins Leben. Bislang ist vom Täter jedoch nur bekannt, dass er ein auffälliges Muttermal im Bereich des Unterleibs vorweist und stets an Sonntagnachmittagen zuschlägt. Dennoch gelingt es dem jungen Nachwuchspolizisten Brad Fletcher schon kurz nach Beginn des Einsatzes, einen Verdächtigen im Park zu überwältigen, der genau dieses Muttermal hat. Zunächst sind der Captain und Staatsanwältin Marlowe voll des Lobes für den noch unerfahrenen Kollegen - bis sich herausstellt, dass dieser bei der Festnahme im Park offenbar alles andere als professionell vorgegangen ist. Nach Aussage von Zeugen hat Fletcher dem Verdächtigen ohne dessen Einverständnis die Hose geöffnet und damit geltendes Recht verletzt. Marlowe ist stinksauer: Denn das gesamte Beweismaterial wird damit vor Gericht ausgeschlossen und ist praktisch wertlos. Doch es kommt noch schlimmer: Nachdem man ihn mit den Vorwürfen konfrontiert hat, verschwindet Brad Fletcher plötzlich spurlos. Nachforschungen ergeben, dass dieser überhaupt nicht im Polizeidienst gemeldet ist. Das Team ist offenbar einem Hochstapler aufgesessen. Trotzdem können die Detectives dieser Peinlichkeit auch etwas Positives abgewinnen: Denn in diesem Fall besteht die Chance, die Festnahme durch Fletcher als sogenannte Bürgerverhaftung für gültig zu erklären - damit wären auch die Beweise wieder zulässig. Doch bevor dies gelingen kann, muss Fletcher rechtzeitig vor Ablauf der Frist das Protokoll unterschreiben. Benson und Stabler bleiben somit nur noch knapp acht Stunden, um ihn aufzuspüren. Doch scheinbar jeder noch so kleine Ermittlungserfolg entpuppt sich im nächsten Moment als Trugschluss, der den Fall nur noch komplizierter macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Dick Wolf Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12