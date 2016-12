VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Doppelleben USA 2008 2016-12-17 00:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Investmentbanker Jeremy Haines wird tot in seinem Bett gefunden. Zunächst wird sein Assistent Sam verdächtigt, der Beweise in den Müllschlucker geworfen hat. Gefunden werden ein Knebelball, Satinfesseln und anderes Sexspielzeug. Dieser Fund sowie DNS-Spuren an dem Toten beweisen, dass das Opfer homosexuell war und an den Folgen eines harten Sexspiels gestorben ist. Durch eine versteckte Kamera wird schließlich der berühmte Footballspieler Lincoln Haven bei einem Besuch an Jeremys Grab aufgenommen. Schnell stellt sich heraus, dass Jeremy und Lincoln eine Liebesbeziehung hatten. Außerdem hat Lincoln seinen Freund in der Mordnacht besucht. Es wurde klar, dass es in dieser Nacht in zweierlei Hinsicht heiß herging. An mehr kann sich Lincoln nicht erinnern. Er war kurz davor, sich zu seiner Homosexualität und zu seinem Freund Jeremy zu bekennen, hat aber, was die Mordnacht betrifft, einen Blackout. Versehentlich outet Benson ihn, wodurch Lincoln Opfer eines tätlichen Angriffs wird und für kurze Zeit ins Koma fällt. Als er aus dem Koma erwacht, wird er von Benson und Stabler verhaftet. Im Prozess sprechen alle Indizien gegen ihn, obwohl die Verteidigung bemüht ist, ihn wegen mehrfacher Gehirnerschütterungen, die zu einer Gehirnschädigung geführt hätten, für schuldunfähig zu erklären. Lincoln wird aber von der Jury schuldig gesprochen. Doch bei der Pressekonferenz seines Team-Managers Gary wendet sich das Blatt für Lincoln unvorhergesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Ken Storer Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16