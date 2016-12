VOX 14:00 bis 15:00 Dokusoap Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? Elisabeth vs. Tamara D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Darf man einem Kind eine Ideologie aufzwingen oder nicht? Die 29-jährige Elisabeth aus Braunschweig setzt ganz auf vegane Ernährung für ihre zweijährige Tochter Lilith und hat ganz eigene Vorstellungen von der perfekten Erziehung. Die Mutter-Kind-Bindung ist ihr sehr wichtig, deshalb schläft ihre Tochter im Elternbett und sie will die Zweijährige bis zu ihrem dritten Lebensjahr stillen. Die Berlinerin Tamara, Mutter des ebenfalls zweijährigen Raphaels, sieht vieles ganz anders: Fleisch und Milchprodukte seien für die körperliche Entwicklung von Kindern unverzichtbar und man dürfe einem Kind nicht die eigene Ideologie aufzwingen. Vom langen Stillen hält die 27-Jährige gar nichts. Sie will die frühe Selbstständigkeit ihres Kindes, das auch schon im Haushalt hilft, fördern. So geht Raphael im Gegensatz zu Lilith schon in die Kita. Beide Mütter verteidigen ihre Erziehungsstile vehement - kommt es zum großen Krach? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?

