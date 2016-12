VOX 07:45 bis 08:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Paul Wagners Ehefrau Julia verstirbt völlig unerwartet nach einer routinemäßigen Bandscheibenoperation. Doch niemand will für diesen Vorfall die Verantwortung übernehmen. Doch der 39-Jährige lässt nicht locker. Bei seinen Nachforschungen sticht Paul in ein Wespennest. Dabei gerät sein eigenes Leben immer mehr aus den Fugen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!