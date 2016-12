SWR 23:30 bis 00:10 Kabarett Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen D 2016 2016-12-16 02:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Ruhe und Besinnung erscheinen so angebracht wie schon lange nicht mehr. Darum haben es sich fünf Künstler und ein Moderator zur Aufgabe gemacht, ein großes Paket Spaß unter den Tannenbaum zu legen. Gastgeber Florian Schroeder lädt zur Weihnachtsfeier der Comedy. Dieses Mal mit dabei: Mathias Richling hat schon den Weihnachtsbaum im Schloss Bellevue geschmückt. Denn dort wird bald eine neue graue Eminenz einziehen. Vielmehr noch beschäftigt Richling aber die Frage: Wie viele Weihnachtsgeschenke kann sich Otto Normalverbraucher in Zukunft von seiner Rente noch leisten? Willy Astor verbringt die Adventszeit am liebsten auf dem heimischen Sofa. Dort hat ihn das Feiertagsprogramm im Fernsehen auf eine Idee gebracht. Wie viele Filmtitel bekommt er in seinem Auftritt in der Spätschicht unter? Man darf gespannt sein. Anka Zink hat sich in das Getümmel der Weihnachtsmärkte geschmissen und festgestellt: Zwischen Currywurst und veganem Glühwein gibt es hier ein großes Gefälle. Nicht nur unter dem Tannenbaum ist die Ernährung heutzutage zur Kampfzone geworden. Mathias Tretter untersucht den Knecht Ruprecht der Weltpolitik: Donald Trump. Der kam dieses Jahr anstatt des gestürzten demokratischen Erzengels Hillary auf die Erde hinab und lehrt seitdem nicht nur den unartigen Kindern das Fürchten. Katrin Bauerfeind ist dieses Jahr die Weihnachtsüberraschung. Zum ersten Mal betritt sie im deutschen Fernsehen eine Kabarett-Bühne und zeigt, was sie zu bieten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Schroeder Gäste: Gäste: Mathias Richling, Willy Astor, Anka Zink, Mathias Tretter, Katrin Bauerfeind Originaltitel: Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne